PM detém homem por ameaça, apreende droga e veículo clonado em Vitória

.

Nesta quarta-feira (02), militares da 12ª Companhia Independente detiveram um homem por ameaça, além de apreender droga e veículo com chassi adulterado, nos bairros Jabour e Jardim Camburi, em Vitória.

Em uma ação, a equipe foi acionada para conter um homem que ameaçava funcionários de um posto de saúde. O indivíduo estava de posse de dois facões e havia quebrado o vidro de entrada da unidade do bairro Jabour.

Em outra ocorrência no mesmo bairro, militares abordaram um indivíduo e encontraram uma bucha de maconha. Durante buscas nas imediações foram recolhidas 120 pedras de crack.

Já a equipe da Força Tática foi acionada pelo setor de inteligência para verificar a adulteração de um veículo Prisma no bairro Jardim Camburi. Foi constatado que o chassi foi adulterado e as placas clonadas, além de ser encontrado dentro do veiculo uma chave “mixa”, comumente utilizada para prática de furtos.

Nas três ocorrências os materiais e indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Vitória.

