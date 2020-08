PM detém homem com mandado de prisão em Anchieta

.

Na manhã desta quinta-feira (20), policiais militares da 10ª Companhia Independente detiveram um homem com mandado de prisão em aberto no bairro Guanabara, município de Anchieta.

Durante as ações da “Operação Inquietação”, agentes do serviço de inteligência da unidade repassaram as equipes de serviço sobre um homem que estaria com mandado de prisão em aberto no bairro citado. Prontamente os militares prosseguiram ao local e encontraram o indivíduo, que foi detido.

Diante do exposto, o homem foi conduzido para a delegacia de plantão para providências.