PM detém homem com mandado de prisão em aberto em Anchieta e recupera veículo em Piúma

Na tarde desta segunda-feira (06), policiais militares da 10ª Companhia Independente detiveram um homem com mandado de prisão em aberto no município de Anchieta e recuperaram um veículo em Piúma.

Durante patrulhamento no bairro Nova Anchieta, os militares perceberam quando um homem de bicicleta notou a presença policial e rapidamente adentrou a um portão trancando-o, em atitude suspeita. Os policiais deram continuidade ao patrulhamento e fizeram o retorno, quando visualizaram o homem saindo novamente com a bicicleta na tentativa de fugir, mas foi frustrado pela abordagem policial.

Na abordagem o homem tentou forjar sua verdadeira identidade, porém foi reconhecido por um dos militares como sendo um foragido da justiça. Diante da afirmativa do militar, o homem assumiu sua verdadeira identidade e disse ter ciência do mandado de prisão por homicídio que havia em desfavor dele, fato este confirmado na base de dados. A esposa do abordado que se encontrava na residência apresentou à guarnição a identidade do suspeito, confirmando a suspeição. O homem foi detido,

Em Piúma, após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da Unidade, sobre um veículo com placa adulterada circulando nas ruas do município, policiais militares da Patrulha de Trânsito, com apoio de mais uma guarnição conseguiram realizar abordagem ao veículo suspeito, próximo ao trevo do bairro Niterói.

Na abordagem, constatou-se que o veículo estava com a placa adulterada, sendo que o número do chassi constava um veículo com restrição de furto e roubo.

O condutor do veículo afirmou não ser o proprietário, mas somente um mecânico. Os policiais localizaram o proprietário e conduziram ambos até a delegacia de plantão para providências.

