PM detém homem com mandado de prisão em aberto, apreende adolescente e recupera veículo em Vitória

Nesta segunda-feira (08), policiais militares da 12ª Companhia Independente detiveram um homem com mandado de prisão em aberto. Também apreenderam um adolescente que comercializava drogas. Com auxílio do cerco eletrônico, um veículo com restrições foi recuperado e suspeitos detidos. As ações foram realizadas no município de Vitória.

Por volta das 18h, militares observaram suspeitos no estacionamento de um supermercado, no bairro Jardim Camburi. Após abordagem, ficou constatado que um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto. Ele foi detido.

Por volta das 19h, o plantão de Goiabeiras recebeu uma denúncia de que um suspeito realizava tráfico de drogas em um campo da região. Militares foram ao local e abordaram o suspeito, um adolescente de 13 anos. No local indicado na denúncia, havia 15 pinos de cocaína e cinco buchas de maconha. O adolescente foi apreendido.

Já por volta das 20h, o vídeo monitoramento informou via rádio que um guincho passou pelo cerco na subida de bairro de Fátima levando um veículo Onix com restrição de furto/roubo. A guarnição foi acionada e abordou o veículo na Avenida José Rato. Foi constatado que o veículo estava com restrição de furto. O condutor informou que foi contratado para transportar o carro da Barra do Jucu, em Vila Velha, até Bairro de Fátima. O serviço havia sido solicitado por dois homens a bordo de um Voyage de cor branca.

Enquanto aguardavam a remoção do veículo, os militares perceberam a presença de um Voyage e com apoio de outra guarnição realizaram a abordagem. Dois suspeitos estavam a bordo, sendo encontrados dentro do veículo Voyage seis pinos de cocaína, dois aparelhos celulares, um par de placas e R$22,00 em espécie. Os abordados foram reconhecidos pelo guincheiro como os homens que solicitaram o guincho.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.

