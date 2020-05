PM detém foragidos e apreende droga em Guarapari

.

Nesta quarta-feira (27), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam entorpecentes e detiveram duas pessoas com mandados de prisão em aberto no município de Guarapari.

Pela manhã, militares observaram um indivíduo em atitude suspeita em frente a um beco no bairro Itapebussu. No local foram apreendidos 97 pinos de cocaína, 125 pedras de crack e 14 buchas de maconha. A ação contou com o apoio do cão farejador Mike.

Ainda na parte da manhã, no bairro Aeroporto, um homem de 46 anos foi detido após tentar fugir da abordagem policial. Os militares visualizaram o indivíduo escondendo uma sacola embaixo de um veículo. Dentro da sacola foram encontradas 25 pedras de crack, 24 buchas de maconha, oito pinos de cocaína e R$50,00 em dinheiro.

Durante a tarde, policiais foram acionados após uma tentativa de roubo em um comércio nas proximidades da Praia do Morro. Com as características do suspeito foi possível deter o homem de 28 anos. Foi encontrada uma bolsa contendo um simulacro de arma de fogo. O indivíduo também possuía um mandado de prisão em aberto.

Na parte da noite, uma guarnição militar, em apoio ao serviço de inteligência da Unidade, abordou um indivíduo com mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu no bairro Muquiçaba.

Os detidos foram encaminhados à delegacia juntamente com todo o material.

