PM detém duas pessoas com entorpecentes no bairro Maria Ortiz, em Vitória

Policiais militares da 12ª Companhia Independente detiveram dois indivíduos com entorpecentes no bairro Maria Ortiz, em Vitória. A ação ocorreu na noite do último sábado (20).

A equipe de Força Tática visualizou um indivíduo aparentemente escondendo algo próximo as traves do Campo do Wifi. Ao se levantar, o indivíduo foi reconhecido pela equipe, pois já foi preso diversas vezes na região comercializando drogas. O suspeito saiu do local juntamente com outro indivíduo prosseguindo apressadamente em direção à avenida.

Um dos militares foi até as traves e encontrou um invólucro contendo 12 pedras de crack e 17 papelotes de cocaína. Os demais militares fizeram a abordagem dos indivíduos e encontraram R$360,00 com o indivíduo que estava escondendo os entorpecentes nas traves e com um menor que o acompanhava foram recolhidos R$5,00 e duas pedras de crack.

Os detidos foram encaminhados ao departamento policial junto aos materiais apreendidos.

