PM detém suspeitos de roubo em via pública e apreende arma de fogo

Na quinta-feira (11), militares do 6º BPM detiveram em flagrante dois suspeitos de praticarem roubo em via pública.

Durante o patrulhamento no bairro Rosário de Fátima, militares visualizaram populares correndo atrás de dois indivíduos que teriam acabado de cometer um assalto em via pública. Diante disso, os dois suspeitos foram abordados e revistados, sendo com eles encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições, além de dois celulares, uma carteira e um relógio. As vítimas reconheceram os suspeitos e informaram que esses, em posse do revólver ora apreendido, teriam praticado diversos roubos na região.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON LOUREIRO BARBOZA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]