PM detém suspeito de tráfico e apreende arma na Serra

Nessa terça-feira (06), o empenho e a dedicação dos militares de serviço na área do 6º Batalhão resultou na detenção de suspeitos, na apreensão de drogas e de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Na região da 3ª Cia, militares tomaram conhecimento de que um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas estaria a bordo de um veículo Siena Branco. Durante o patrulhamento os militares se depararam com o suspeito, que percebendo que seria abordado tentou fugir em alta velocidade pelas vias do bairro. Sem sucesso na fuga, o suspeito foi abordado e o veículo revistado, sendo encontrada a quantia de R$75.014,50 em espécie. Além do dinheiro apreendido ser proveniente do tráfico de drogas, também foi constatado que o veículo apresentava sinais de adulteração.

No bairro Planalto Serrano, após denúncias anônimas de que indivíduos estariam traficando entorpecentes na região, foi realizada uma operação conjunta das viaturas do setor juntamente com a Equipe K9, onde foi possível apreender uma pistola calibre 380, 34 munições, 154 pinos de cocaína, 61 buchas de maconha e 45 pedras de crack. O ilícito foi encontrado após o emprego do cão farejador Apollo.

Em outra ação, a Equipe K9 obteve êxito em apreender 60 pés de maconha, além de 50 gramas de cocaína e um pino da mesma substância. Os materiais ilícitos foram encontrados no bairro Jardim Carapina, após o emprego do cão farejador Apollo.

Já no bairro Hélio Ferraz, militares da motopatrulha obtiveram êxito na apreensão de 19 pinos de cocaína, 87 pedras de crack e 42 buchas de maconha. Todo ilícito estava escondido próximo a um bar e foi localizado graças a denúncias anônimas.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]