PM detém suspeita de tentativa de homicídio, apreende drogas, cumpre mandado e recupera veículo no Sul do estado

Nesse fim de semana, policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, detenção em flagrante de uma mulher suspeita de cometer uma tentativa de homicídio, apreensão de drogas, cumprimento de mandado de prisão e recuperação de veículo durante patrulhamento realizado no município de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

No sábado (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro São Francisco de Assis, policiais militares localizaram um chassis de motocicleta que estava jogado em um matagal às margens da rua. Ao consultar a numeração constataram se tratar de um veículo Honda/CG Titan, de cor verde que constava restrição de furto/roubo.

No bairro Zumbi, os militares abordaram um suspeito que dispensou um invólucro ao avistar a guarnição e outro antes de ser abordado. No primeiro objeto dispensado foram encontrados 28 pinos de cocaína e 75 pedras de crack. No segundo, foram encontradas mais oito pedras de crack. Com o abordado também foram localizados R$367,00 em espécie e uma pedra de crack, totalizando 84 pedras de crack e 28 pinos de cocaína.

Também no sábado, os policiais deslocaram ao bairro Nossa Senhora Aparecida para atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio e ao chegarem se depararam com a suspeita de cometer o crime. Ela afirmou ter esfaqueado seu ex-marido. Ao adentrarem na residência, os militares encontraram a vítima ferida gravemente na região do pescoço. A mulher foi detida e faca utilizada no crime apreendida.

Já na sexta-feira (30), os militares localizaram no bairro Bom Pastor uma Honda Biz, de cor prata, com restrição de furto e roubo.

Ainda na sexta-feira, em Prosperidade, Vargem Alta, os militares cumpriram um mandado de prisão por tráfico e associação para o tráfico.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]