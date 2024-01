PM detém suspeita com drogas em Itapemirim

Nessa -feira (24), durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares da Força Tática da 9ª Cia receberam informações anônimas de que nas casas populares em Itaoca, em Itapemirim, um casal estaria utilizando uma residência, aparentemente abandonada, para realizar a venda de drogas.

Munidos das informações, os militares seguiram até o local onde observaram o momento em que a mulher entregou pinos de cocaína para uma pessoa em um veículo que empreendeu fuga, não possível abordá-lo.

Logo, a suspeita tentou fugir, mas foi abordada e, ao ser submetida à busca pessoal, nada de ilícito com ela foi encontrado, mas no interior do imóvel foram localizados 29 pinos de cocaína e 58 pedras de crack.

Quando questionada sobre a posse do material ilícito, a abordada informou que seria de propriedade de um homem já identificado, que teria pedido para que ela ficasse utilizando o imóvel.

Ela também relatou que naquela data teria vendido 10 pedras de crack e seis pinos de cocaína e o dinheiro teria sido entregue ao suspeito que, momentos antes da abordagem, teria estado no imóvel e retirado certa quantidade de entorpecente, porém não soube informar qual o paradeiro dele.

No momento em que os militares se retiravam do local com a conduzida e o material apreendido, foram informados por populares que um homem trajando camisa amarela teria escondido certa quantidade de entorpecentes em um terreno baldio próximo, com isso os militares se dirigiram ao local informado e localizaram 45 pedras de substância similar ao crack, um papelote de cocaína e 43 buchas de maconha.

A suspeita foi encaminhada, juntamente com o material apreendido, à autoridade de plantão da Delegacia de Itapemirim.

