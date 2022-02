PM detém indivíduo e apreende grande quantidade de drogas em Guarapari

Na noite da última terça-feira (08) policiais militares do 10° Batalhão apreenderam 918 pinos de cocaína, 6.763 quilos da mesma substância, 3.049 quilos de crack, uma quantia de mais de R$28.000 reais, além de diversas outras unidades de entorpecentes e materiais utilizados no preparo e comercialização de drogas. A apreensão ocorreu no bairro Itapebussu, em Guarapari.

O fato ocorreu quando uma guarnição realizava patrulhamento preventivo pela região e se deparou com dois indivíduos suspeitos a bordo de um veículo que, de acordo com denúncias recebidas por meio do disque-denúncia 181, estaria sendo utilizado para transporte de entorpecentes, que abasteciam uma boca de fumo do bairro.

Foi realizada a abordagem e com os dois indivíduos, de 16 e 33 anos, ainda no carro foram encontradas 16 pedras de crack, duas bolas de haxixe e uma quantia de R$462,00 em notas fracionadas, típico do tráfico de drogas.

Ainda de acordo com as denúncias recebidas, os militares tinham a informação de que uma casa localizada próximo ao local da abordagem estaria sendo utilizada pelo indivíduo de 33 anos, que seria gerente do tráfico de drogas, para preparo e embalo de entorpecentes para o comércio.

Questionado, o homem afirmou possuir outros materiais ilícitos no local, mas não soube relatar a quantidade. Imediatamente a guarnição prosseguiu para o endereço, onde foram apreendidas três barras de crack, pesando 3,049kg, também 6.763kg de cocaína em pó, que estavam armazenados em uma bacia, e 918 pinos da mesma substância. No local ainda foram encontrados objetos como um liquidificador e embalagens utilizadas para preparo e venda das drogas.

Diante do flagrante, a equipe seguiu, então, para o apartamento onde morava o suspeito. Já na residência os militares apreenderam a quantia de mais R$27.900,00 em espécie, além de uma máquina de contar dinheiro. Indagado sobre a procedência e motivo do armazenamento da grande valor em casa, o homem não soube justificar o fato aos policiais.

O adolescente e o homem, junto de todos os materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari.

