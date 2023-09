PM detêm criminosos, apreende arma e recupera produtos roubados em Nova Venécia

Uma ação rápida de policiais militares do 2º Batalhão culminou na detenção de três criminosos, na apreensão de uma arma de fogo e na recuperação de produtos de roubo, na manhã de sábado (16), em Nova Venécia.

Por volta das 11h20min, após serem informados da ocorrência de um roubo na cidade de São Gabriel da Palha, e que o veículo utilizado seria um Fiat/Palio de cor branca, as equipes de serviço da cidade de Nova Venécia, se deslocaram para o bairro São Cristóvão, principal acesso de que vem da cidade de São Gabriel da Palha para realizar um cerco no intuito de deter os autores do roubo.

Durante o deslocamento, uma das equipes avistou o veículo, sendo dada ordem de parada, e por não ter sido acatada, foi iniciado um acompanhamento ao veículo, que culminou em sua abordagem, após os criminosos se chocarem contra o canteiro central da pista, no bairro Beira Rio.

Os indivíduos foram abordados e identificados, se tratando de dois homens de 24 e 22 anos e uma mulher de 40 anos. No interior do veículo foi localizado um revólver calibre 38, municiado com seis munições do mesmo calibre. Também foram recuperados todos os objetos roubados da referida loja: R$ 10.360 em espécie, 10 celulares, quatro copos térmicos e um smartwatch.

O veículo utilizado pelos suspeitos encontrava-se com placa de identificação adulterada, sendo constatada restrição de roubo ocorrido em agosto deste ano, na cidade de São Mateus.

Diante dos fatos, os detidos foram encaminhados para a 17ª Delegacia Regional e o veículo foi removido para o pátio credenciado junto ao Detran.

