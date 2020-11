PM detém autor de tentativa de homicídio e apreende armas de fogo no município de Irupi

Na noite desta sexta-feira (27), após informações de que teria ocorrido uma tentativa de homicídio em um bar localizado na zona rural de Irupi, os policiais militares imediatamente prosseguiram ao local onde detiveram o criminoso que se encontrava em seu veículo na intensão de fugir.

Ao chegar no local informado a vítima já havia sido socorrida por populares, mais os militares visualizaram o veículo do autor da tentativa de homicídio, o homem tentou se evadir, mas foi alcançado pela equipe policial, ainda durante a tentativa de fuga o criminoso arremessou uma espingarda pela janela do automóvel. Durante a abordagem os policiais localizaram uma espingarda calibre .36 com uma munição deflagrada e quatro munições no interior do veículo.

Com o apoio da equipe da Força Tática e dos militares do Distrito de Pequiá, foram realizadas buscas na residência do acusado, haja vista, que testemunhas relataram que os disparos efetuados na tentativa de homicídio teriam partido de um revólver e que a esposa do acusado teria guardado a arma de fogo no interior da casa. Foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições, duas deflagradas e quatro intactas.

O criminoso e as armas de fogo apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante para demais providências.