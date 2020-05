PM descobre local utilizado pelo tráfico e apreende arma e drogas em Vitória

.

O fato aconteceu no bairro Ilha do Príncipe na tarde de ontem terça-feira (25), durante um patrulhamento rotineiro pela região. Os militares do 1° Batalhão relataram que ao passarem próximo a um beco visualizaram três indivíduos que ao perceberem a presença policial, saíram correndo. Um dos fugitivos estava com uma arma de fogo em mãos.

Logo que viram que os suspeitos estavam fugindo, os militares iniciaram um acompanhamento no intuito de detê-los. Durante a fuga os indivíduos adentraram uma residência e logo em seguida saíram pulando telhados de casas vizinhas, não sendo possível alcançá-los.

Dentro da residência, utilizada como esconderijo dos traficantes foram encontrados 01 pistola italiana cal 9mm com um carregador contendo 10 munições, 01 carregador de pistola Glock cal .40, 55 munições cal .40, 40 munições cal 9mm, 728 buchas de maconha, 01 tablete de maconha de aproximadamente 450g, 01 balança de precisão, 01 rádio comunicador, 02 baterias para rádio comunicador e 01 fone de ouvido.

Todos os materiais apreendidos foram entregues na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

