PM de folga é assaltado por travestis em frente a motel

Policial militar estava com garota de programa em frente a motel na zona leste da capital quando duas travestis invadiram o carro da vítima

Um policial militar de folga foi assaltado por ao menos duas travestis, quando estava com uma garota de programa em frente a um motel no bairro Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. O crime ocorreu no domingo (17/9) e o PM, que está lotado em um batalhão da zona sul paulistana, não estava armado.

A reportagem apurou que o cabo da PM acionou ajuda relatando que “três indivíduos trajados com vestes femininas” estariam o ameaçando.

Policiais militares do 28º Batalhão, que cuida da zona leste, localizaram o cabo no cruzamento das Ruas Frei Cristóvão Severim com Afonso de Sampaio Souza.

Sem farda, desarmado e acompanhado por uma garota de programa, o PM de folga relatou aos policiais de serviço que teria pago para a jovem o acompanhar até um motel, na Avenida Afonso de Sampaio Sousa. Ambos se conheceram minutos antes, em uma boate.

Assim que casal parou com o carro do policial de folga em frente ao motel, duas travestis entraram no veículo pela porta traseira e tentaram roubar o celular do PM, além de exigir que ele fizesse uma transferência via Pix.

Briga e fuga

O cabo, segundo registrado pela polícia, começou uma briga com as travestis, que saíram do veículo. Durante a fuga, a chave do carro do PM de folga foi arremessada por uma das travestis sobre um muro.

O caso foi encaminhado ao 53º DP (Parque do Carmo), que tenta identificar e prender a dupla que roubou o policial de folga.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo e a Polícia Militar foram questionadas sobre mais detalhes sobre o caso, mas não haviam se posicionado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.