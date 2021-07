PM apreende submetralhadora e drogas em ocorrências de “Lei Maria da Penha” em Vila Velha

Na noite de quinta-feira (15), os policiais militares do 4º Batalhão foram acionados para atender duas ocorrências de briga entre marido e mulher em Vila Velha. As ações acabaram resultando na apreensão de uma arma de fogo e diversos entorpecentes.

Na primeira ocorrência, a guarnição prestou apoio a uma vítima de agressão, levando-a até a delegacia especializada, em Vitória. Eles foram informados que o acusado estava em sua residência, onde realizaram diligências e apreenderam uma submetralhadora, 133 unidades de haxixe, três unidades grandes da mesma substância e uma balança de precisão.

Na outra ação, chegando ao local os policiais fizeram contato com os envolvidos, quando foi avistado dentro da casa uma carga contendo 14 pedras de crack. Com autorização da proprietária, e diante do flagrante de lesão corporal, foram encontradas 105 substâncias de crack, R$1.766,00, além de uma máquina de cartão no interior da residência.

Ambos flagrantes foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil. Na apreensão da arma de fogo, o indivíduo conseguiu se evadir. Na segunda ação policial, o casal foi detido, devido o flagrante de drogas no interior da residência.

