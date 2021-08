PM apreende submetralhadora e 10 tabletes de maconha no município de Serra

Nessa terça-feira (17), militares do 6º BPM detiveram suspeitos e apreenderam drogas, munições e uma submetralhadora.

Durante patrulhamento no bairro Planalto Serrano, as equipes receberam a informação de que vários indivíduos estariam armados em uma região de mata. Diante disso, os militares fizeram a incursão na região e localizaram dois indivíduos, sendo com eles encontrada uma mochila contendo uma submetralhadora calibre 9mm, com dois carregadores, vasta quantidade de munições de calibres diversos, além de 279 buchas de maconha, 100 pinos de cocaína, 67 pedras de crack e R$212,00 em espécie.

Em outra ação, dessa vez no bairro Jardim Limoeiro, militares receberam a informação via COPOM informando que suspeitos de tráfico de drogas estariam guardando entorpecentes em determinada localidade. Diante disso as equipes prosseguiram ao local e abordaram um suspeito, encontrado 10 tabletes de maconha e um carregador de submetralhadora.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

