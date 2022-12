PM APREENDE SUBMETRALHADORA DE FABRICAÇÃO CASEIRA EM GUARAPARI

Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram a apreensão de uma submetralhadora de fabricação caseira e detiveram um menor com mandado de busca e apreensão na última segunda-feira (26).

Durante a tarde do dia 26.12.22, por volta das 16h, um adolescente foi apreendido no bairro Kubistschek pois, encontrava-se com mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O mancebo foi conduzido para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Ainda na tarde de segunda feira, no bairro Santa Mônica, por volta das 17h, durante policiamento ostensivo policiais militares avistaram dois indivíduos a bordo de um veículo em atitude suspeita. Em decorrência disso, realizaram a abordagem policial. Durante a ação policial foi avistado pelos militares que um dos indivíduos estava com uma bandoleira acoplada em seu corpo e uma submetralhadora de fabricação caseira. O suspeito foi detido e o outro ocupante, identificado como um traficante do bairro, empreendeu fuga não sendo possível alcança-lo. Foram apreendidas ainda 48 munições calibre .380 e 06 pinos de cocaína. O veículo foi removido ao pátio e o suspeito encaminhado para a delegacia.

