PM apreende mais de R$50 mil e drogas em São Mateus

.

Na noite de segunda-feira (31), policiais militares do 13º Batalhão realizaram a apreensão de aproximadamente 450 gramas de cocaína e 500 gramas de crack, nove buchas de maconha, um pino de cocaína, uma sacola com vários pinos vazios, uma balança de precisão, além de R$51.437,00 em espécie. O material estava distribuído em vários compartimentos do local vistoriado no distrito de Nestor Gomes, conhecido na região como Km 41, em São Mateus.

Por meio de levantamentos realizados há alguns dias por policiais militares que trabalham na região, foi verificado que um indivíduo estaria utilizando algumas residências abandonadas da região de Nestor Gomes para guardar drogas e armas.

Por isso foi montada uma operação na noite de ontem, onde foram empregados policiais militares da 1ª Companhia, da equipe K-9 e da equipe de Força Tática, todos do 13º Batalhão, que se deslocaram até o Km 41 e vasculharam os locais levantados, vindo a encontrar todo o material apreendido.

Até o encerramento da ocorrência ninguém assumiu a propriedade do dinheiro apreendido, bem como do entorpecente.

O material apreendido foi entregue na 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil de São Mateus.

