PM apreende mais de 100 pinos de cocaína em Serra

.

Policiais militares do 6º Batalhão aprenderam mais de 100 pinos de cocaína em uma ação realizada no bairro Serra Dourada II, no município de Serra, nesta terça-feira (16).

Os policiais avistaram dois suspeitos, durante o patrulhamento. Eles tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura, mas foram alcançados e abordados.

Depois de realizada a abordagem e a busca pessoal, foram encontrados 121 pinos de cocaína e R$ 291,00 em espécie.

Os suspeitos detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Serra, juntamente com os materiais apreendidos.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]