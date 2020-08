PM apreende homens com mandado de prisão em aberto na Serra

.

Na noite de quarta-feira (26), os policiais de serviço no município de Irupi com apoio dos militares de serviço na cidade de Iúna apreenderam dois menores de idade que praticaram roubo no município de Irupi.

Os militares foram acionados via rádio, através do COPOM, que teria acabado de ocorrer um roubo na zona rural de Irupi, que os autores do roubo estariam utilizando uma motocicleta para se evadirem do local. Prontamente a equipe policial prosseguiu ao local e se depararam com uma motocicleta com dois ocupantes que apresentaram atitudes suspeitas ao tentarem fugir da viatura policial, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta sacou uma arma e a arremessou no matagal às margens da rodovia.

Durante a fuga o motociclista perdeu o controle direcional do veículo, vindo a sofrerem uma queda, sendo abordados logo em seguida, na abordagem ficou constatado que se tratava dos autores do roubo, que ambos seriam menores de idade e que a motocicleta utilizada pelos menores é objeto de furto/roubo. Os militares da cidade de Iúna chegaram a apoio, após buscas no local onde um dos menores teria arremessado à arma de fogo, foi encontrado um simulacro de pistola, idêntica a um armamento real.

A vítima reconheceu os capacetes utilizados pelos menores e o simulacro e informou que os indivíduos anunciaram roubo, um deles apontou uma arma em sua direção e exigiu o aparelho celular, segundo a vítima o autor do roubo puxou o gatilho várias vezes, porém, a arma não disparou, em seguida foi agredida com coronhadas na cabeça e mordeu sua mão.

O Conselho tutelar foi acionado, os menores foram encaminhados para atendimento médico devido às escoriações decorrentes da queda do veículo. Após a liberação por parte dos profissionais de saúde, os menores foram apresentados à autoridade policial de plantão em Venda Nova do Imigrante.

