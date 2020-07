PM apreende grande quantidade de droga na Serra

.

O 8º Batalhão da Polícia Militar, comandado pelo tenente-coronel Gabriel Amâncio de Souza Porto, divulgou os resultados do balanço do primeiro semestre de 2020.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, os policiais militares componentes do Guardião do Noroeste alcançaram uma redução de 13% nos crimes contra a pessoa, 14% nos crimes contra o patrimônio, além de aumento de 51% no número de armas de fogo apreendidas e 23% na quantidade de veículos com restrição de furto/roubo recuperados!

Em números absolutos, foram 112 armas de fogo apreendidas, 96 veículos devolvidos aos seus donos, 1759 pessoas detidas, 2919 autos de infração de trânsito confeccionados, mais de 31 kg de maconha e quase três mil buchas apreendidas. Contabilizamos ainda apreensão de 1kg de cocaína e pasta base, 401 papelotes da mesma droga, e quase 5 mil pedras de crack!

O comandante da Unidade agradeceu a toda do Guardião Noroeste pelo empenho e excepcional serviço prestado à sociedade capixaba. Destacou ainda que o 8º Batalhão continuará trabalhando de forma preventiva e repressiva, assegurando a preservação da ordem pública e a incolumidade dos cidadãos de sua responsabilidade.

A Unidade é sediada em Colatina e abrange os municípios de Colatina, Marilândia (1ª Companhia), Baixo Guandu (2ª Companhia), Pancas, São Domingos do Norte, Alto Rio Novo e Governador Lindemberg (3ª Companhia).

