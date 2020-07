PM apreende entorpecentes em Vitória

.

Na tarde desta quarta (08), durante a Operação Sentinela III, militares da 12ª Companhia Independente apreenderam entorpecentes em Vitória.

Em uma ação, uma mulher foi presa com entorpecentes em Maria Ortiz pela equipe da Força Tática. Na busca pessoal foram encontrados R$76,00 em espécie e quatro buchas de maconha em seu bolso. Nas proximidades foi recolhida uma sacola com 15 papelotes de cocaína, oito pedras de crack e 22 buchas de maconha. A ação contou com apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc).

Em outra ação, o serviço de inteligência da 12ª Cia Ind. informou a viaturas do 1º Batalhão sobre uma movimentação típica de tráfico de drogas na Ilha do Príncipe. No local apontado foi apreendido um menor e 30 papelotes de cocaína, 15 buchas maconha, uma unidade de haxixe e R$366,00 em espécie.

Os indivíduos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]