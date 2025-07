PM apreende entorpecentes e detém suspeito de gerenciar tráfico em Guarapari

Na tarde desta quinta-feira (24), a Polícia Militar realizou uma importante apreensão de entorpecentes no bairro Bela Vista, em Guarapari. A ação contou com o trabalho conjunto do Serviço de Inteligência e da Força Tática do 10º Batalhão.

Após denúncia de que um imóvel estaria sendo utilizado para armazenar drogas por um indivíduo apontado como gerente do tráfico no bairro Nossa Senhora da Conceição, as equipes realizaram uma vigilância nas proximidades da residência. O suspeito foi abordado ao sair do local com um volume nas mãos. Durante a busca pessoal, foram encontradas 28 pedras de crack e R$ 122,00 em espécie.

Em novas diligências, os militares localizaram mais 138 pedras de crack, 61 pinos de cocaína, uma porção de maconha (16,8g), duas porções de crack (21g), uma faca com vestígios de drogas e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o detido e todo o material apreendido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

A Polícia Militar segue atuando com firmeza no enfrentamento ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública em Guarapari e região.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES