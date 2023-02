PM APREENDE ENTORPECENTES E ARMAS DE FOGO NA SERRA

Nessa terça-feira (31), policiais militares do 6º BPM recuperaram um veículo roubado e apreenderam entorpecentes, além de diversas armas de fogo no município de Serra.

Durante patrulhamento na área de atuação do 6º BPM no município de Serra, militares foram acionados pelo CIODES sobre suspeitos a bordo de um veículo HB20 estariam cometendo diversos roubos na região de Jacaraípe. Instantes após a informação ser repassada, uma equipe policial visualizou o veículo no bairro Macafé, sendo logo iniciado o acompanhamento. Já no bairro Eldorado, os suspeitos perderam o controle do veículo e acabaram colidindo. Além de ser constatado que o veículo possuía restrição de roubo também foi apreendida 01 metralhadora cal .380 com 20 munições, três celulares roubados. Um suspeito foi detido.

Em Planalto Serrano, a equipe de Força Tática do K9 juntamente com o BAC, obtiveram êxito em localizar um recipiente contendo 648 pinos de cocaína e 453 pedras de crack. O material foi encontrado enterrado em uma área de mata.

No bairro Camará, militares da Força Tática visualizaram um suspeito correndo ao notar a aproximação da equipe. No local da fuga foi encontrada 01 metralhadora cal .380 com 08 munições e 02 rádios comunicadores.

Em outra ação, militares obtiveram êxito em apreender uma bolsa contendo 12 aparelhos celulares, 06 cartões de crédito, documentos pessoais e 01 metralhadoras com 17 munições. O material foi encontrado em uma residência após uma denúncia.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de plantão no município.

Fonte: PM ES