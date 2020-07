PM apreende duas armas de fogo e grande quantidade de entorpecentes em Guarapari

.

Na última terça-feira (14), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam duas armas de fogo, munições e grande quantidade de dinheiro e entorpecentes no município de Guarapari.

Em patrulhamento preventivo, policiais militares abordaram um indivíduo em atitude suspeita em uma moto no bairro Muquiçaba. Após verificações, foi localizado dentro de uma bolsa um tablete de maconha. O suspeito afirmou que comprou a droga para revender em uma casa, no bairro Santa Mônica.

Diante das informações, os militares prosseguiram ao local indicado e abordaram um segundo suspeito no endereço mencionado. Ambos confessaram estar escondendo materiais ilícitos dentro da residência. Com a permissão dos abordados foi feita a revista no local, sendo encontrado 37,2 quilos de maconha em tabletes, 10 buchas maiores e 18 menores do mesmo produto, dois baldes contendo pés de maconha, 26 papelotes de cocaína, 16 pedras de crack, duas buchas de comprimido raspado de ecstasy, duas buchas de haxixe, um pacote de bicabornato, uma balança de precisão industrial, quatro aparelhos celulares, R$1.994,00 em dinheiro, equipamentos para preparo e corte de droga, caderno para contabilidade do tráfico e material para embalo. Os materiais estavam escondidos em diversos locais dentro do imóvel.

Já no bairro Village do Sol, em verificação de denúncia que um homem estaria portando arma de fogo e ameaçando pessoas, policiais militares prosseguiram ao local e visualizaram uma movimentação em frente a um bar, iniciando assim as aborgadens. Com um suspeito foi localizado um revólver calibre 38 alimentado com seis munições. No veículo do suspeito foi encontrado outro revólver calibre 22 alimentado com três munições. Em abordagem a um segundo indivíduo, foi localizado o valor de R$7.197,30 dentro de uma bolsa. A vítima das ameaças compareceu ao local e afirmou que foi ameaçado de morte instantes antes da chegada da PM.

Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao departamento policial do município para o registro das ocorrências.

