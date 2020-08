PM apreende drogas, recupera veículo roubado e detém assaltante na Serra

.

Nessa quinta-feira (06), policiais militares da 14° Companhia Independente apreenderam drogas, recuperaram um veículo roubado e detiveram um indivíduo durante assalto em um ponto de ônibus no município de Serra.

Uma equipe da Força tática estava patrulhando a Rua Vargem Alta, Parque das Gaivotas, quando flagrou dois indivíduos que ficaram nervosos ao notar a presença policial. Imediatamente foi realizada abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Após buscas nos arredores foram encontrados: R$ 72,00 em espécie, 16 unidades esféricas de haxixe, quatro papelotes de cocaína, 11 pinos da mesma substância, sete pinos contendo farelo de crack e 54 buchas de maconha.

Um pouco antes, outra equipe de policiais apreendeu em local conhecido como matinha, às margens da rodovia ES 010, um veículo com restrição de roubo.

Ainda na tarde de quinta feira, durante patrulhamento no cruzamento da Rua Domineu Rody Santana com a rodovia ES-010, em Ourimar/Serra, uma equipe de ronda ostensiva se deparou com um homem sendo assaltado em um ponto de ônibus. Foi feita intervenção policial e apreendido com o assaltante um simulacro de pistola, usado contra a vítima para tentar obter seu aparelho celular.

O detido e todos os materiais apreendidos nas ocorrências narradas foram entregues na Terceira Delegacia Regional da Serra.

