PM apreende drogas, prende suspeitos com ajuda do cão “Jhoy” em São Mateus

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal,divulgou o boletim diário e São Mateus não apresentou nenhum novo caso confirmado da Covid-19 na tarde deste sábado (16).

No total foram notificados 505 casos com suspeita do novo Coronavírus no município. Desses, 159 foram descartados, 254 casos suspeitos, 92 casos confirmados, 36 curados e 02 óbitos.

Na cidade existem 54 pacientes confirmados em tratamento, 7 hospitalizados, 181 em isolamento domiciliar e 56 aguardando resultado de exames.

O balneário de Guriri é o bairro com maior incidência com 25 casos, seguido dos bairros Santo Antônio e Universitário com 6 pacientes.

O sexo feminino lidera com 50 casos e a faixa etária com maior número de infectados é de 30 a 39 anos, com 29 pacientes.

A Secretaria de Saúde lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO:

Aroeira 1

Arnaldo Bastos 1

Aviação 1

Boa Vista 4

Bom Sucesso 1

Carapina 2

Cacique 1

Centro 3

Chácara do Cricaré

(Inocoop) 5

Fátima 5

Forno Velho (COHAB) 3

Guriri 25

Ideal 2

Jacuí 2

Litorâneo 1

Morada do Ribeirão 3

Nativo 3

Nova São Mateus 2

Novo Horizonte 1

Parque Washington 1

Pedra D’água 1

Rio Preto 2

San Remo 1

Santa Tereza (Ponte) 1

Santo Antônio 6

Seac 1

Sernamby 4

Universitário 6

Vila Nova 3