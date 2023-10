PM apreende drogas no Bairro Sã Benedito

Durante uma incursão a pé no Bairro São Benedito, como parte do estágio do Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco do 4° BPM, em colaboração com a Força Tática do 1° BPM, os militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença das equipes, empreendeu fuga, arremessando uma mochila no interior de uma residência.

No interior da mochila, foram encontrados quatro tabletes de maconha, um pedaço de maconha, 520 buchas de maconha, 290 pedras de crack, 90 pinos de cocaina, uma sacola com substância semelhante a cocaina, um colete balístico, uma mira telescópica, uma carregador de 556, dois carregadores de 9mm, 18 munições de 9mm, uma munição cal 12.

Todo material apreendido foi entregue a delegacia.

