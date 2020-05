PM apreende drogas em Vitória

.

Na madrugada deste domingo (17), as equipes de Força Tática da 12ª Companhia Independente apreenderam drogas no bairro Jabour, em Vitória.

Durante patrulhamento, militares visualizaram um indivíduo com uma sacola suspeita na mão, que ao perceber a presença policial subiu em um poste para ter acesso à varanda de uma residência. Uma senhora se identificou como mãe do suspeito e permitiu a entrada no local.

Nesse momento, o suspeito correu em direção ao telhado do prédio no intuito de fugir, jogando a sacola no telhado do imóvel ao lado. Após alcançar o homem, os militares recolheram a sacola e encontraram 46 pedras de crack, 29 pinos de cocaína, 70 buchas de maconha e dois celulares.

O material e o indivíduo foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Vitória.

