PM apreende drogas em Guarapari

A Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão, realizou duas ações distintas na terça-feira (24), no bairro Praia do Morro, em Guarapari, resultando na apreensão de entorpecentes e condução de envolvidos a 5ª Delegacia Regional.

Pela manhã, durante patrulhamento, a guarnição realizou a abordagem a um suspeito e, durante a busca pessoal, foram encontradas 51 pedras de crack, oito buchas de maconha, duas unidades de pack e R$ 239,80 em espécie. O adolescente foi apreendido.

Já durante a noite, equipes da Força Tática, após denúncia anônima informando sobre a prática de tráfico e ocultação de drogas em um coqueiro, prosseguiram ao local e realizaram a abordagem de um suspeito. Durante as diligências, foram apreendidas 56 pedras de crack, 16 bolas de haxixe, cinco pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 360,00 em espécie. O envolvido foi detido.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo da PMES

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES