PM apreende drogas em Guarapari

Policiais Militares do 10º batalhão apreenderam drogas em ações preventivas e repressivas no município de Guarapari na última quinta-feira (05). Suspeitos foram detidos.

Durante a tarde, por volta das 15h, militares avistaram um grupo de indivíduos que empreenderam fuga sentido um matagal ao perceberem a presença policial. No local onde os suspeitos estavam foram apreendidos 75 pinos de cocaína, 63 buchas de maconha e 34 pedras de crack.

No fim da tarde, por volta das 17h, militares estavam em patrulhamento no bairro Perocão e se aproximaram de um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas (Beco do Sururu) para verificar uma situação suspeita.

No local foi abordado um indivíduo que confessou estar preparando e homiziando drogas em sua residência, no interior do beco. Com ajuda do cão policial Mike foi feito um rastreamento e encontrado 273 buchas de maconha, um pedaço de maconha e 12 pedras de crack.

Durante a noite, por volta das 23h30min a guarnição de policiais abordou um homem em um terreno baldio do bairro Kubitscheck. O mesmo portava em seu bolso um recipiente contendo 86 pedras de crack e R$153,60 reais em espécie.

Os suspeitos envolvidos nas ocorrências foram detidos e encaminhados para a delegacia local juntamente com todos materiais apreendidos.

Fonte: PM ES