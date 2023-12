PM apreende drogas em bairros de Nova Venécia

Na tarde de quarta-feira (06), equipes de Força Tática e K9 do 2º Batalhão apreenderam vários entorpecentes, em bairros de Nova Venécia.

Após receberem informações do Serviço de Inteligência do 2°BPM, as equipes policiais com auxílio do cão farejador, Rex, localizaram 16 buchas de maconha, em um terreno baldio, próximo à quadra sintética, no bairro Padre Gianni e 29 pinos de crack, no bairro Bonfim. Nenhum individuo foi encontrado.

Os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES