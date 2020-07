PM apreende drogas em bairros da Serra

.

Na segunda-feira (27), a Força Tática do 14º Batalhão prendeu três suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e recuperou veículo com restrição de furto/roubo. As ações ocorreram no município de Iúna.

Após informações de que indivíduos pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho” estariam realizando intenso comércio de drogas no bairro Pito, município de Iúna, a equipe da Força Tática do 14º Batalhão deslocou imediatamente ao local para averiguação.

No momento em que os indivíduos avistaram a viatura policial, um deles colocou alguns embrulhos plásticos na boca e tentou fugir, entregou uma mochila preta ao outro indivíduo e não atendeu a ordem de abordagem. Os outros dois homens foram abordados na via pública, na boca de um deles foram encontradas três buchas de maconha e dentro da mochila preta foram encontrados os seguintes materiais: uma balança de precisão, um martelo, duas facas com resquícios de maconha, material para embalo da droga, um tablete de maconha com aproximadamente 72 gramas, onze pedaços de maconha com aproximadamente 8,5 gramas e três pedaços de maconha com aproximadamente 12 gramas.

O indivíduo que fugiu foi alcançado e no momento da abordagem foi perguntado o motivo da evasão e se havia algo de ilícito em sua residência. Com o sinal positivo, parte da equipe policial deslocou-se ao local indicado e localizaram um tablete de maconha com peso de aproximadamente 900 gramas.

Já no período da tarde do mesmo dia, durante patrulhamento no município de Iúna, a Força Tática recebeu informação de que o veículo GM Blazer, de cor cinza, estaria com restrição furto/roubo e encontrava-se estacionada na rua Divino Espírito Santo, no Bairro Quilombo. A equipe policial compareceu ao endereço e entraram em contato com o casal que se apresentou como proprietários do veículo. Durante as buscas no interior do carro, foi encontrado um objeto denominado “soco inglês”. Realizada a pesquisa junto ao aplicativo “sinesp cidadão”, constatou-se que havia restrição de furto/roubo em desfavor do veículo.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

