PM apreende drogas e suspeitos por tráfico durante cerco policial em Anchieta

.

Na tarde desta quinta-feira (30), policiais militares da 10ª Companhia Independente detiveram dois homens e apreenderam uma adolescente com entorpecentes e outros materiais utilizados no tráfico.

Após serem acionados pelo serviço de inteligência da unidade, uma equipe de policiais realizou um cerco, na tentativa de interceptar um veículo que vinha de Guarapari supostamente transportando entorpecentes. Essa informação foi passada pelo serviço de inteligência do 10º Batalhão, em continuidade as diligências da “Operação Sentinela”.

No cerco, juntaram-se também as equipes do serviço de inteligência das duas unidades e na altura do bairro Alvorada, em Anchieta, foi possível abordar o veículo suspeito. Na busca pessoal feita nos ocupantes, nada foi encontrado, porém no interior do veículo foram localizadas 299 pedras de crack.

Posteriormente foi feita busca na residência do ocupante do veículo que se declarou proprietário das drogas e no local foram encontrados ainda 45 pinos de cocaína, 64 buchas de maconha, um tablete de maconha, uma balança de precisão, caderno de contabilidade da venda de drogas, uma bomba de água proveniente da troca por drogas, bem como R$618,00 em notas trocadas, característicos da venda de entorpecentes.

Todo material apreendido e os envolvidos foram apresentados na delegacia de plantão.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]