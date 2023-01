PM apreende drogas e recupera veículo em Guarapari

Policiais Militares realizaram a apreensão de drogas e recuperaram um veículo com restrição de furto/roubo no município de Guarapari na última quarta-feira (11). Suspeitos foram detidos.

Durante a noite, por volta das 19h, militares localizaram drogas no bairro Itapebussu, nas proximidades do estaleiro em uma área de manguezal. Foi apreendido uma balança de precisão, 51 bolas de haxixe e um pedaço do mesmo produto. Os materiais ilícitos foram encontrados com apoio do cão policial Mike.

Ainda durante a noite, por volta das 20h um homem foi detido e um menor de 17 anos apreendido no bairro Portal Club. Ambos foram flagrados manuseando entorpecentes. Ao todo foi apreendido 57 pedras de crack, 55 pinos de cocaína e R$522,00 em dinheiro.

Por volta das 23h mais drogas foram localizadas em Guarapari, no bairro Palmeiras. Por meio de uma denúncia anônima, militares localizaram uma sacola contendo 56 pinos de cocaína, oito buchas de maconha e 51 pedras de crack. Nenhum suspeito foi detido.

Durante a madrugada, um veículo com restrição de furto/roubo foi localizado. A ação foi no bairro Centro e um suspeito foi detido.

Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.

