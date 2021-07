PM apreende drogas e prende suspeito de tentativa de homicídio em Guarapari

Nessa segunda-feira (12), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam drogas, recuperaram veículo com restrição e prenderam um suspeito de tentativa de homicídio em ações no município de Guarapari.

Durante a manhã, uma equipe deteve um homem suspeito de atirar contra o companheiro de sua mãe, no bairro Santa Margarida. No local, os policiais deram voz de prisão ao suspeito que tentou fugir pela janela dispensando a arma no telhado. Após buscas, um revólver calibre 32 foi encontrado com uma munição deflagrada e duas picotadas.

Na parte da tarde, no bairro Kubitschek, militares no patrulhamento tático junto com a equipe do K-9 realizaram buscas em um local suspeito, e com o emprego do cão Mike lograram êxito em localizar: 36 tiras de maconha, um pedaço médio e um pedaço grande da mesma substância.

No deslocamento para a 5ª delegacia regional de Guarapari, ao passar no bairro Ipiranga, na região conhecida como “matinha”, dois indivíduos empreenderam fuga e não foram alcançados. Novamente foi empregado o cão Mike que localizou: 88 pedras de crack e 70 buchas de maconha.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial para o registro das ocorrências.

