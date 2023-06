PM apreende drogas e munições em Nova Venécia e São Gabriel da Palha

Diversos entorpecentes e munições foram apreendidas por policiais militares do 2º Batalhão, nessa quarta-feira (14), em São Gabriel da Palha e Nova Venécia.

Em uma das ações, três homens foram detidos e um adolescente foi apreendido. Agentes do Serviço de Inteligência da 2ªCIA/2ºBPM efetuaram diligências nas imediações da praça do bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha, e avistaram quatro indivíduos suspeitos.

Os suspeitos foram abordados e após buscas no esconderijo, onde os eles escondiam as drogas, foram encontradas 96 buchas de maconha embaladas e prontas para serem comercializadas. E no bolso do menor foram encontradas mais duas buchas da mesma substância e R$10,00 em espécie.

Em Nova Venécia, durante o patrulhamento tático motorizado, as equipes de Força Tática e K9 do 2º Batalhão apreenderam 210 pedras de crack, 56 buchas de maconha e oito pinos de cocaína, no bairro Betânia.

Por volta das 16h30min, as equipes policiais obtiveram informações acerca do tráfico de drogas naquele local. De imediato, foram realizadas buscas e com auxílio do cão farejador Rex, os militares tiveram êxito em encontrar os entorpecentes. Nenhum suspeito foi localizado.

Ainda em Nova Venécia, durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Padre Geanni, as equipes avistaram vários homens em atitude suspeita, que ao perceberem a presença policial, correram e pularam o muro de uma casa, não sendo mais localizados.

Os policiais verificaram o local onde os suspeitos estavam, e encontraram em vários pontos distintos: 43 pedras de crack, 39 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína, quatro papelotes de cocaína, nove munições calibre 38 e 22, uma balança de precisão, uma algema com chave, além de uma sacola contendo diversos pinos vazios.

Diante do fatos, os detidos e os materiais apreendidos foram entregues na delegacia de plantão para as devidas providências.

