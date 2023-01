PM APREENDE DROGAS E LOCALIZA FORAGIDOS DA JUSTIÇA EM GUARAPARI

Policiais Militares do 10º batalhão da Polícia Militar detiveram suspeitos e apreenderam entorpecentes em ações preventivas e repressivas na última quarta-feira (25) no município de Guarapari.

Durante a tarde, por volta das 15h um adolescente com 15 anos de idade foi apreendido em posse de 46 pinos de cocaína, 5 buchas de maconha, 25 pedras de crack e 10 reais em dinheiro. O rapaz foi avistado pelos militares tentando esconder o material ilícito. A ação ocorreu o bairro Portal Club.

Ainda durante a tarde do mesmo dia no bairro Kubitschek, uma mulher foi detida em posse de uma porção de aproximadamente 21 gramas de crack e R$95,10 em dinheiro. A mesma foi flagrada realizando tráfico de drogas no bairro citado.

Em outra ação, um homem que se encontrava evadido do sistema prisional foi localizado e detido no bairro Lagoa Funda. O mesmo estava foragido desde o dia 28/12/2022.

Outro suspeito foi detido por estar evadido do sistema prisional. O indivíduo estava no bairro Santa Margarida quando foi avistado pelos militares tentando fugir, sendo assim abordado.

Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais ilícitos que foram apreendidos.

