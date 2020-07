PM apreende drogas e dinheiro provenientes de tráfico em Anchieta

.

Na noite desta terça-feira (14), durante patrulhamento no bairro Nova Barra, militares do 2º Batalhão avistaram, fizeram acompanhamento e prenderam 02 homens suspeitos de tráfico de drogas.

A equipe de motopatrulha se deparou com uma motocicleta HONDA CG com 02 ocupantes que seguia sentido Mantena à Barra de São Francisco. Na motocicleta havia dois ocupantes que ao avistarem a guarnição demonstraram muita apreensão e de pronto iniciaram uma fuga. Os policiais realizaram o acompanhamento dos indivíduos e esse por diversas vezes tentaram despistar os militares entrando em ruas diferentes da cidade. Devido às manobras de alta periculosidade realizadas pelo condutor da motocicleta Honda, o veículo, juntamente com os ocupantes veio a tombar, já no bairro Colina.

Após a queda dos suspeitos foi possível realizar uma abordagem e busca pessoal. Porém, os ocupantes da motocicleta, mesmo caídos ao chão, resistiram ao procedimento de abordagem. Após reestabelecida a segurança dos militares e contenção dos suspeitos, foi possível prosseguir com o procedimento, sendo encontrada na cintura de um dos citados uma quantia de aproximadamente 300 gramas de maconha, e do outro a quantia de quarenta reais em espécie. Ao serem questionados quanto à procedência da droga, um dos suspeitos relatou que estaria trazendo o produto da cidade de Mantena/MG para ser comercializado em Barra de São Francisco/ES.

Os abordados foram encaminhados a 14º Delegacia Regional de Barra de São Francisco, juntamente com o material apreendido.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]