PM apreende drogas e detém homem com mandado de prisão por homicídio em Guarapari

Na madrugada de ontem (24), militares do 10° Batalhão, em patrulhamento no bairro Kubitschek, receberam informações que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Avenida principal do bairro. Durante a abordagem foi localizado próximo aos suspeitos 28 pedras de crack e 34 pinos de cocaína. Após identificados, foi constatado que os dois indivíduos eram menores de idade.

Durante a noite desta terça-feira (23), uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento no bairro Kubitschek abordou um homem e foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio pela 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Ainda durante a noite, militares no patrulhamento do bairro Itapebussú abordaram um homem a bordo de uma bicicleta e localizaram 20 pedras de crack, 14 buchas de maconha e R$ 64,00 reais. Após a identificação do indivíduo viu que se tratava de um menor de idade.

Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia regional, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos.

