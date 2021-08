PM apreende drogas e detém homem com mandado de prisão em Guarapari

Na tarde desta quinta-feira (19), policiais militares do 10º Batalhão aprenderam drogas e detiveram um homem com um mandado de prisão em aberto. As ações foram registradas em bairros de Guarapari.

Durante patrulhamento pelo bairro Itapebussu, os militares localizaram e apreenderam com apoio do cão policial (K9) 28 buchas de maconha, uma balança de precisão e sete pinos de cocaína. Não houve detidos.

Ainda durante a tarde, horas antes, os policiais abordaram um homem conduzindo uma motocicleta, no bairro Tartaruga. Ao consultar no sistema seus dados, detectaram que o homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Já pela manhã, uma guarnição após receber informações, abordou e apreendeu um adolescente, no bairro Sol Nascente. Com ele foram localizados com 11 pinos de cocaína e R$102,00 em espécie.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

