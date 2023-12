PM apreende drogas e armas em Vitória

Policiais militares do 1º Batalhão apreenderam drogas e armas, em ações realizadas nesse fim de semana, no município de Vitória.

No domingo (03), militares da Força Tática detiveram um indivíduo evadido do sistema prisional. A ação foi no bairro Alagoano. O detido estava em posse de uma pistola calibre 380, com um carregador, 28 munições calibre 380 e 26 munições calibre 9 mm.

No mesmo dia, a Força Tática também apreendeu um adolescente em posse de uma pistola calibre 9mm com seletor de rajada; 24 munições 9mm; um carregador alongado e R$ 110,00 em espécie. A ação foi no Bairro Gurigica.

No sábado (02), a guarnição do CPU, juntamente com a guarnição da 2ª Cia e K9, detiveram uma mulher em posse de 120 frascos de lança perfume, na Rodoviária de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe.

Já no bairro Nova Palestina, os militares apreenderam cinco pedras de crack,11 pinos e dois papelotes de cocaína, 11 buchas de maconha e três pinos haxixe.

Já na sexta-feira (1º), a Patrulha de Aglomerados da 5ª Cia apreendeu 70 pinos e 24 papelotes de cocaína, 74 pedras de crack, 143 buchas de maconha, dois aparelhos celular, cinco sacolas de pinos vazios, material para embalo e um rádio comunicador. A ação foi no Bairro Nova Palestina.

Todos os materiais apreendidos e os detidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES