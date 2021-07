PM apreende drogas e armas de fogo neste fim de semana, em Guarapari

Nesse fim de semana, policiais militares do 10º Batalhão realizaram diversas apreensões durante patrulhamento no município de Guarapari.

Na tarde de domingo (25), durante patrulhamento no bairro Santa Mônica, policiais militares abordaram três indivíduos e com estes foi encontrada pequena porção de cocaína e uma pistola cal 9mm, com numeração raspada e 14 munições intactas. Após buscas no local da abordagem, foram encontrados dois pinos de cocaína e uma pedra de crack.

No sábado (24), durante patrulhamento uma guarnição da Polícia Militar recebeu informação via CIODES de que indivíduos estariam em uma discussão de trânsito em frente ao Extra Center de Muquiçaba. Os militares prosseguiram ao endereço indicado, sendo que ao chegar ao local um dos envolvidos demonstrou nervosismo e após busca pessoal realizada pelos policiais, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 22, com seis munições intactas.

Já na madrugada de sexta (24), policiais militares obtiveram informações de que um indivíduo estaria traficando entorpecentes no interior de um terreno localizado em Santa Mônica. Os militares prosseguiram para o local e visualizaram um indivíduo comercializando entorpecentes de fato. Após abordagem, foi encontrada em posse do indivíduo uma bolsa contendo dois pinos grandes e seis pinos pequenos de cocaína, 39 buchas de maconha, 30 pedras de crack e R$ 56,50 em dinheiro.

Diante dos fatos, os detidos e o material apreendido foram entregues a 5ª Delegacia regional.

