PM apreende drogas e arma durante cumprimento de mandado em Ponto Belo e Nova Venécia

Na manhã desta segunda-feira (14), uma operação em cumprimento de mandados de busca e apreensão realizada por policiais militares do 2º Batalhão prendeu seis pessoas e apreendeu duas adolescentes no município de Nova Venécia e Ponto Belo. Vários objetos de procedência ilícita foram apreendidos durante as ações.

Em Luzilândia, interior de Nova Venécia, as Polícias Militar e Civil em operação conjunta apreenderam uma espingarda calibre 36, marca Rossi, além de sete cartuchos do mesmo calibre. O suspeito foi encontrado escondido no quarto da residência de uma mulher, que também foi detida por desobediência e desacato, além de possuir um mandado em seu desfavor.

No bairro Morumbi e Castanheiras II, em Ponto Belo, militares da 4ª Companhia apreenderam um tablete de maconha, 15 porções maiores da mesma substância pesando 1.100 quilos, 66 buchas de maconha, cinco pedras de crack, uma porção de crack moído, duas balanças de precisão, três pés de maconha, além de R$583,00 e materiais para embalo da droga.

Todos os detidos e os materiais recolhidos foram encaminhados ao Departamento Policial das localidades.

