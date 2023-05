PM apreende drogas durante o sábado em Guarapari

Na noite de sábado (20), uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento no bairro São Gabriel, flagrou um menor de idade, 17 anos, realizando tráfico de drogas em uma das ruas do bairro. Ele tentou se evadir, porém foi alcançado e abordado pelos militares. Em sua posse foram encontrados 06 pinos com cocaína, 02 buchas de maconha e R$250,00 reais em espécie.

Continuando as diligências, foram localizados 08 pinos com cocaína, 13 buchas de maconha e 16 pedras de crack. O menor foi aprendido.

No mesmo dia, durante a tarde, uma equipe da PM recebeu denúncias de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes no bairro Coroado. Mediante os fatos, a equipe localizou e abordou um indivíduo e com ele foi encontrada a quantia de R$120,00 reais e 02 buchas de maconha. Os militares continuaram as diligências com o apoio do K9 (cão policial) e tiveram êxito em localizar outras 14 buchas de maconha, 115 pedras de crack e 116 pinos de cocaína.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Guarapari.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES