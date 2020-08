PM apreende drogas, armas e recupera carro roubado na região do Caparaó

.

Neste final de semana, militares do 3º Batalhão apreenderam armas e drogas, além de recuperarem um carro que havia sido roubado, durante o patrulhamento em municípios do Caparaó.

Na madrugada deste domingo (09), por volta das 0h 45min, os militares recuperam um veículo pouco tempo depois de ter sido roubado. O fato aconteceu na BR 482, na saída de Guaçuí.

A vítima de 26 anos, informou aos policiais que o supeito portava uma arma de fogo, aparentemente um revólver. Ele teria apontado a arma e exigido a chave do veículo, um Ford Escort de cor prata e, em seguida, fugido em direção ao distrito de Celina.

Diante das informações os policiais iniciaram as buscas e encontraram o carro, que bateu em um barranco às margens da Rodovia 482, próximo ao Motel Castelinho. O suspeito, um homem de 28 anos, tentou fugir, porém os militares o abordaram. Com ele foi localizado um revólver calibre 22, municiado com duas munições, e no bolso de seu casaco dois pedaços de maconha. O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado ao departamento policial para a confecção da ocorrência.

Na noite de sábado (08), na Zona Rural de Jerônimo Monteiro, os militares realizavam patrulhamento na Rodovia BR482 quando avistaram um carro de cor preta suspeito parado embaixo de uma árvore.

Dois indivíduos que estavam no interior do veículo foram abordados e, durante a revista, os policiais encontraram um revólver calibre 32 e três munições de mesmo calibre. Além do armamento, a equipe encontrou com um dos suspeitos uma pequena quantidade de maconha. Os dois homens de 28 e 32 anos foram detidos em flagrante.

Por volta das 23h 50min, policiais militares apreenderam dois menores no bairro Vila do Sul, em Alegre. Eles estavam em uma motocicleta de cor preta e tentaram fugir da abordagem policial, mas foram alcançados. Com eles foi apreendida uma sacola contendo 12 pedras de crack, embaladas e prontas para serem comercializadas.

Todos os detidos nas ações e os materiais apreendidos foram encaminhados ao departamento policial de Alegre para o registro das ocorrências.

