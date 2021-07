PM apreende drogas, armas e cumpre mandado em Aracruz

Policiais militares do 5º Batalhão cumpriram um mandado de busca e apreensão, apreenderam duas submetralhadoras e grande quantidade de drogas. As ações aconteceram nesta quinta-feira (29), em Aracruz.

Pela manhã, militares da 3ª Companhia e do Serviço Reservado (P2) cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar em uma residência no bairro Coqueiral, orla de Aracruz, local que estaria sendo utilizado como depósito de entorpecentes por um indivíduo suspeito de ser responsável por tráfico de drogas naturais e sintéticas na região.

O suspeito não foi encontrado, mas o pai dele foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz para prestar esclarecimentos. Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram no quarto do suspeito nove pedaços de maconha prensada, um pacote de maconha triturada, um pedaço de haxixe, 14 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão digital e um rolo de plástico filme.

Em outra ação, dessa vez no bairro Vila do Riacho, a Patrulha K9, juntamente com a cadela Pandora, fizeram uma varredura próximo à praça do bairro. Foram encontrados dois locais utilizados como esconderijo de materiais ilícitos. Em um deles a Pandora encontrou 30 pedras de crack e 49 buchas de maconha. Já no outro local a cadela farejou duas submetralhadoras de fabricação caseira, uma calibre 380 e outra calibre 9mm.

Todo material apreendido foi levado para a delegacia de Aracruz.

