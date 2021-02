PM apreende droga em Piúma

Militares da Força Tática da 10ª Companhia Independente apreenderam nesta quinta-feira (26), entorpecentes e materiais usados pelo tráfico de drogas no município de Piúma.

Durante patrulhamento tático motorizado no bairro Itaputanga, local onde segundo informações haveria aglomeração devido a um campeonato de futebol, a equipe da Força Tática abordou indivíduos.

Com eles foram localizadas 56 buchas de maconha, 44 pedras de crack embaladas para comercialização e mais 15 pedras maiores que após fracionadas fariam aproximadamente mais 10 pedras cada uma, seis pinos grandes de cocaína e mais dois pinos pequenos do mesmo material. No local havia ainda uma tesoura suja de drogas que estava sendo usada para embalar entorpecentes, além de R$20,00.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para o plantão policial para o registro das ocorrências.

