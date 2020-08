PM apreende droga, arma e recupera veículos no Sul do ES

.

Nesta sexta-feira (21), policiais militares da 9ª Companhia Independente realizaram apreensões de entorpecentes, arma de fogo e recuperaram veículos com restrição de furto/roubo. As ações aconteceram nos municípios de Marataízes, Rio Novo do Sul e Itapemirim.

Durante a tarde, na Barra de Itapemirim, em Marataízes, policiais militares receberam informações de que drogas estariam enterradas em um terreno baldio. No local informado foram localizados três tabletes de maconha, 36 pedras de crack, uma sacola contendo pinos vazios usados para a distribuição cocaína e um balde com pé de maconha. Ninguém foi detido

Já no período noturno, militares receberam denúncias sobre um veículo que estaria estacionado próximo a um estabelecimento comercial, com restrição de furto/roubo, na localidade de São Francisco, zona rural de Rio Novo do Sul. O veículo possuía placas e chassi de outro veículo. Um casal se apresentou como proprietário do veículo e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para as devidas providências.

Em outra ação, durante a operação Repressão Qualificada em Itaóca Praia, no município de Itapemirim, policiais abordaram duas pessoas que estavam em um veículo com som automotivo em alto volume. O condutor, antes de sair do veículo, guardou um objeto debaixo do tapete. Os abordados, sendo o carona menor de idade, estavam com bebida alcóolica em mãos. Foi realizada busca no interior do veículo, onde embaixo do tapete foi localizado um revólver da marca Taurus, calibre 38, municiado com cinco munições intactas e R$ 955,00 em espécie. Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Itapemirim.

Também durante a operação Repressão Qualificada em Itaóca Praia, militares abordaram um indivíduo que estava em uma motocicleta Honda/CG, com cano de descarga aberto. Ao verificar a situação da motocicleta junto ao sistema do Copom, foi constatado que a motocicleta estava com restrição de furto e roubo. O abordado e a motocicleta foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]